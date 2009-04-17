Galatasaray Tahkim'e gitti



Galatasaray yönetimi, PFDK'nın verdiği cezalar için Tahkim Kurulu'na itirazda bulundu.



Galatasaray Kulübü, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara itiraz etti.



Futbol A.Ş. Genel Müdürü Adnan Sezgin, PFDK'nın verdiği tüm cezalar için Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na itirazda bulunduklarını açıkladı.



PFDK, Turkcell Süper Lig'deki olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşananlar nedeniyle Galatasaray Kulübü'ne 1 maç saha kapama ve 1 maç seyircisiz oynama, kulüp başkanı Adnan Polat'a 45 gün hak mahrumiyeti, futbolculardan Arda'ya 3, Sabri ve Emre Aşık'a da 2'şer maç ceza vermişti.





