Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u farklı geçti

Geçen sezonu 4'üncü sırada tamamlayan Galatasaray, Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun ilk haftasında Kayserispor'u 4-1 mağlup etti. Aslan'a galibiyet getiren golleri Gomis (2), Belhanda ve Tolga kaydetti.

Maçın önemli anları

'1 Karşılaşma, Kayserispor'un santra vuruşuyla başladı. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Selçuk İnan'ın yokluğunda kaptanlık pazu bandıyla sahada.

'3 Kayserispor kalecisi Lung'un büyük hatasından Gomis faydalanmaya çalıştı ancak top taca kadar hızlı bir şekilde sekti, Fransız golcü topa yetişemedi.

'9 Belhanda kaleyi uzaktan yokladı ancak kaleci Lung için kolay top oldu.

'11 Galatasaray'ın stoperi Maicon'un yaklaşık 25-30 metreden direkt olarak kaleyi düşünerek sert çıkardığı frikik, kaleci tarafından son anda kurtarıldı. Seken topu Gomis tamamlamaya çalıştı ancak açısı daralan Fransız golcü kötü bir vuruş çıkardı.

'16 Galatasaray, Rodrigues'in asistinde Tolga Ciğerci'yle golü buldu: 1-0.

'23 Dakika itibarıyla Galatasaray'ın yeni transferlerinden Mariano keyif veren bir futbol sergiliyor. Savunmada başarılı performans sergileyen Brezilyalı, önündeki Garry Rodrigues'i de rahatlatıyor.

'29 Kornerde içerde iyi pozisyon bulan Levent, bomboş kaldığı pozisyonda topu ağlara göndererek durumu eşitledi: 1-1.

'35 Belhanda, Gomis'in asistinde ceza sahası içerisinde klas bir dokunuş yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını tekrar öne geçirdi: 2-1.

'37 Galatsaray, ikinci golün asistini yapan Gomis'in müthiş bir çaba harcayarak attığı golle farkı ikiye çıkardı: 3-1.

'43 Galatasaray, hazırlık maçları ve Östersunds karşılaşmalarının aksine hücumda 'ne yaptığını bilen' bir görüntü çiziyor. Ülkede ender görülen bir şekilde taraftarların da stadyumdan destekleyebildiği maçta Galatasaray, gollerin yanı sıra keyif veren bir oyun oynuyor.

İlk yarı sona erdi. İlk yarı sonucu: Galatasaray: 3 - Kayserispor: 1

İkinci yarı başladı.

'53 Belhanda'nın oldukça ince pasında maçtaki ilk golün sahibi Tolga Ciğerci, tek başına kaldığı pozisyonda topu kaleci Lung'un üzerine vurdu.

'62 Skor avantajını elinde bulunduran Galatasaray, ilk yarıya oranla daha sakin bir oyun oynuyor ancak kontrol hala Galatasaray'da.

'63 Belhanda ceza sahası dışından bir vuruş çıkardı ancak top kaleye uzak bir mesafeden üstten auta gitti.

'65 Galatasaray, büyük bir hata yaptı. Ceza alanında topla buluşan Rodrigues, sadece kendisinin ve Gomis'in olduğu pozisyonda Fransız golcüye pas vermeyi tercih etti ancak kimsenin olmadığı pozisyonda topun önünde duran Gomis, ofsayta düştü.

'73 Kayserispor uzun bir aradan sonra pozisyon buldu. Kayseri ekibinin kaptanı Umut Bulut'un kafayla yaptığı vuruş, direğin yanından auta gitti.

'76 Galatasaray taraftarlarının bir bölümü, takımdan ayrılmak istediği bilinen Sinan Gümüş oyuna girdikten sonra oyuncuyu protesto amaçlı ıslıklıyor.

'79 Linnes'in pasında ceza sahasında markaj altında olan Gomis tekte dokunarak tamamlamak istedi ancak kaleci Lung, gol izni vermedi.

'81 Saha kenarında ısınan Yasin Öztekin, taraftarlarla selfie çektirdi. Maç boyunca 'güçlü' bir performans sergileyen Fernando'nun yerine Koray Günter oyuna dahil oldu. Brezilyalı Fernando, oyundan çıkarken taraftardan alkış aldı.

'85 Kayserispor'da Tiago Lopes, ikinci sarı karttan kırmzı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'87 Gomis... Çok sert, şapka çıkarılacak bir vuruşla farkı 3'e çıkardı. Gol pasını veren Linnes'in de büyük bir çabası vardı: 4-1.

Galatasaray, Kayserispor karşısında 4-1 galip ayrıldı.

Devam ediyor