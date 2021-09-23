Galatasaray, Süper Lig'e son 32 yılın en kötü başlangıcını yaptı

Kayserispor deplasmanında 3-0 kaybeden Galatasaray, Süper Lig'de son 32 yılın en kötü başlangıcını yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Kayserispor'a 3-0'lık net skorla yenildi. Fatih Terim'in ekibi şu ana kadar ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puanda kaldı.

Ajansspor'un haberine göre Galatasaray, 6'ıncı haftadan puan çıkaramayınca son 32 yılın en kötü lig başlangıcına imza atmış oldu. Sarı-kırmızılılar 1989-90 sezonundan bu yana ilk 6 haftada hiç 9 puanın altında kalmamıştı. Cimbom 1989'da ise ilk 6 maçta 7 puan toplayabilmişti.