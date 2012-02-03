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Spor

Galatasaray ''Süper CentilmenLig''in de lideri İSTANBUL (A.A)

03 Şubat 2012 18:24

-Galatasaray ''Süper CentilmenLig''in de lideri İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - ''Süper CentilmenLig''in yeni lideri Galatasaray oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında uygulanmaya başlanan Süper CentilmenLig'de, ilk 6 haftalık periyodun ardından -15 puanı bulunan Galatasaray liderliğe yükseldi.  Geçen haftanın lideri olan Gençlerbirliği ikinciliğe gerilerken, Orduspor da üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş ise 182 puanla son sırada bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 18-34. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig play-off grubu maçlarının birlikte hesaplanacağı periyotta, her kulübün toplam ceza puanı, oynadığı maç sayısına bölünecek. Elde edilecek ortalamanın sıralanması sonrasında, en az ceza puanına sahip olan kulüp 2011-2012 sezonu Süper CentilmenLig şampiyonu olacak.  Süper CentilmenLig şampiyonu, buna ilişkin bayrağı bir sezon boyunca stadyumunda bulundurma hakkını elde edecek. Süper CentilmenLig'de sıralama şöyle oluştu: Takımlar                     Puan --------------------------------- 1-Galatasaray                -15 2-Gençlerbirliği              -9 3-Orduspor                     0 4-Medical Park Antalyaspor     3 5-Fenerbahçe                  15 6-Eskişehirspor               21 7-Trabzonspor                 25 8-Sivasspor                   28 9-Kayserispor                 29 10-Manisaspor                 42 11-Kardemir Karabükspor       47 12-İstanbul B.Şehir Bld.      61 13-Mersin İdmanyurdu          64 14-MKE Ankaragücü             74 15-Gaziantepspor              79 16-Bursaspor                 118 17-Samsunspor                138 18-Beşiktaş                  182

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