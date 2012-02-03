-Galatasaray ''Süper CentilmenLig''in de lideri İSTANBUL (A.A) - 03.02.2012 - ''Süper CentilmenLig''in yeni lideri Galatasaray oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında uygulanmaya başlanan Süper CentilmenLig'de, ilk 6 haftalık periyodun ardından -15 puanı bulunan Galatasaray liderliğe yükseldi. Geçen haftanın lideri olan Gençlerbirliği ikinciliğe gerilerken, Orduspor da üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş ise 182 puanla son sırada bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 18-34. hafta müsabakaları ile Spor Toto Süper Lig play-off grubu maçlarının birlikte hesaplanacağı periyotta, her kulübün toplam ceza puanı, oynadığı maç sayısına bölünecek. Elde edilecek ortalamanın sıralanması sonrasında, en az ceza puanına sahip olan kulüp 2011-2012 sezonu Süper CentilmenLig şampiyonu olacak. Süper CentilmenLig şampiyonu, buna ilişkin bayrağı bir sezon boyunca stadyumunda bulundurma hakkını elde edecek. Süper CentilmenLig'de sıralama şöyle oluştu: Takımlar Puan --------------------------------- 1-Galatasaray -15 2-Gençlerbirliği -9 3-Orduspor 0 4-Medical Park Antalyaspor 3 5-Fenerbahçe 15 6-Eskişehirspor 21 7-Trabzonspor 25 8-Sivasspor 28 9-Kayserispor 29 10-Manisaspor 42 11-Kardemir Karabükspor 47 12-İstanbul B.Şehir Bld. 61 13-Mersin İdmanyurdu 64 14-MKE Ankaragücü 74 15-Gaziantepspor 79 16-Bursaspor 118 17-Samsunspor 138 18-Beşiktaş 182