-GALATASARAY SUÇ DUYUSUNDA BULUNACAK İSTANBUL (A.A) - 18.04.2011 - Galatasaray Kulübü, dün akşam bir televizyon kanalındaki programda, futbol takımının Temmuz 2010 tarihinde Hollanda'da yaptığı yaz kampı esnasında elde edilmiş bir takım görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görüntülerin Galatasaray Profesyonel Futbol Takımı'nın 2010-2011 sezonunda kullanacağı formaların reklam filmi çekimleri için yapılan hazırlıklar esnasında ve doğal bir ortamda çekildiği vurgulanarak, şöyle denildi: ''Bu görüntüler, ilginç bir zamanlamayla, 9 ay sonra yayın kuruluşlarına servis edilmeye başlanmıştır. Bu çirkin tezgaha bilerek ya da bilmeyerek alet olup sakil bir rating savaşı rüzgarına kapılarak bizleri hayrete düşüren kanalı şiddetle protesto ediyoruz. Söz konusu kaset servisini yapanların, yayınlayanların ve bunun arkasında yatan kirli tezgahın ortaya çıkarılması için Hukuk Departmanımız gerekli mercilere suç duyurusunda bulunacaktır. Galatasaray Spor Kulübü, söz konusu suçlular ortaya çıkarılana kadar da konunun peşini bırakmayacak ve takipçisi olacaktır. Kendilerine para karşılığı teklif edilen bu kaseti duyarlı davranarak kullanmayan yayın kuruluşlarına teşekkür ederiz.''