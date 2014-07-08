Galatasaray Store'a saldırdılar, mağaza sahibi silah çekti

Antalya'da Muratpaşa İlçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki GS Store mağazası, Antalyaspor taraftarlarının saldırısna uğradı.

DHA'nın haberine göre, bir grup Antalyaspor taraftarı, 07.07.2017 nedeniyle Antalya'da yürüyüş düzenledi Yürüyüş esnasında gruptaki bazı taraftarlar, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan GS Store mağazasına saldırdı.



Taraftarlar, mağazanın camlarını tekmeleyerek ses bombası attı. Mağaza sahibi, saldırganları engellemek için ruhsatlı silahını gösterdi. Mağazanın güvenlik kameraları, o anları saniye saniye kaydetti.