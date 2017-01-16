T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray stoperini Brezilya'da buldu

Sarı kırmızılılar’n, trasfer için kesenin ağzını açacağı ve tüm şartları zorlayacağı öğrenildi

16 Ocak 2017 15:16

Serdar Aziz'in sakatlığı ve Chedjou'nun gözden çıkarılmasından sonra defans bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray Ahmet Çalık'ın ardından aradığı stoperi Brezilya'da buldu. Sarı kırmızılı kulübün Sao Paulo forması giyen Maicon ile temasları hızlandırdığı ve pazarlık sürecinde son aşamaya geldindiği belirtildi.

Fanatik'ten Metin Karabaş'ın haberine göre, bu sezon Süper Lig’de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen ve bu doğrultuda da ara transfer dönemini en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray, Serdar Aziz’in beklenmeyen sakatlığı ve Chedjou’nun da gözden çıkarılması sonrasında gaza bastı.



Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor



Gençlerbirliği’nden Ahmet Çalık’ı kadrosuna katarak, geleceğe yönelik de önemli bir ismi takıma dahil eden Cim Bom, stoper bölgesine tecrübeli isim olarak Maicon’u istiyor. 8 sezondur formasını giydiği Porto’dan ayrıldıktan sonra ülkesi Brezilya’nın önde gelen ekiplerinden Sao Paulo’ya dönen Maicon’un, Aslan’ın kendisiyle ilgilenmesinden dolayı çok memnun olduğu ve transfere sıcak baktığı bildirildi. Ülkesine döndükten sonra tekrar Avrupa’da oynama hayali kurduğu öğrenilen 28 yaşındaki oyuncuyla temaslar hızlandırıldı, kulübüyle de bonservis pazarlıkları devam ediyor.



Hoca da çok istiyor 



Sarı-Kırmızılılar’ın, Maicon için kesenin ağzını açacağı ve tüm şartları sonuna kadar zorlayacağı öğrenildi. Teknik direktör Jan Olde Riekerink’in, hem tecrübesi hem de istikrarlı performansı sebebiyle Brezilyalı stoperin alınmasını çok istediği öğrenildi. Öte yandan Vida konusunda da Başkan Dursun Özbek ve kurmayları geri adım attı. Dinamo Kiev’in 10-12 milyon Euro civarındaki bonservis bedelinde ısrar etmesi, Aslan’ı tamamen Maicon ismine yöneltti.

ETİKETLER

MaiconSao PaulotransferstoperGalatasarayMaicon hangi mevkide oynuyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24