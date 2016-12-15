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Spor

Galatasaray stoperi İtalya'da buldu

Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Rafael Toloi güçlü fiziği ile dikkat çekiyor

15 Aralık 2016 16:49

Galatasaray teknik direktörü Jan Olde Riekerink’in talebi üzerine kadrosunu devre arasında mutlaka bir stoperle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotayı İtalya’ya çevirdi.

Çizme medyasının iddiasına göre Galatasaray’ın hedefi, Atalanta’nın 26 yaşındaki stoperi Rafael Toloi transferini bitirmek.

Brezilya’nın Sao Paulo kulübünden 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Sambacı için maliyet araştırması yapılıyor.

1.85’lik savunmacı, güçlü fiziği ve topu oyuna sokma becerisiyle tanınıyor. Riekerink de Toloi’nin bu özelliklerinden etkilendi ve onun Serie A tecrübesinden faydalanmayı planlıyor.

 

Brezilya Milli Takımı'na seçilemedi

 

Atalanta ile 2018’e kadar sözleşmesi bulunan Toloi, 19 kez Brezilya U20 Takımı’nın formasını giydi, ancak A Milli Takım’a yükselmeyi başaramadı.

İtalyan pasaportu da bulunan başarılı savunmacı, bu sezon 11 lig maçında 945 dakika sahada kaldı. 3 maçı sakatlık sebebiyle kaçıran, 1 maçta kadroya alınmayan, 1 maçta da cezası nedeniyle oynamayan Toloi, Roma’da da yarım sezon kiralık olarak görev yapmıştı.

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