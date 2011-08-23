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Spor

Galatasaray Stancu'yu Orduspor'a kiraladı İSTANBUL (A.A)

23 Ağustos 2011 22:18

-Galatasaray Stancu'yu Orduspor'a kiraladı İSTANBUL (A.A) - 23.08.2011 - Galatasaray Kulübü, futbolcusu Bogdan Sorin Stancu'yu 2011-2012 sezonu için 350 bin avro karşılığında Orduspor'a kiraladı.  Galatasaray Sportif Hizmetler Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcularımızdan Bogdan Sorin Stancu'nun Orduspor Kulübü Derneğine 2011-2012 sezonu için geçici olarak transferiyle ilgili anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Orduspor Kulübü Derneği şirketimize 350.000 avro ödeyecektir'' denildi.

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