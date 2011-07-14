-GALATASARAY, STADINI TESLİM ALDI İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Galatasaray Kulübü, Seyrantepe'de yapılan yeni stadını Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) teslim aldı. Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 13 Temmuz 2011 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü ve TOKİ yetkililerinin katıldığı devir teslim toplantısı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena stadında mevcut taşınır demirbaş malları, geçici kabul ile kesin kabul arasında garanti kapsamında meydana gelebilecek tüm hataları TOKİ tarafından giderilmek koşulu ile teslim almıştır'' denildi.