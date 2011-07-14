T24 LogoT24 Logo
Spor

GALATASARAY, STADINI TESLİM ALDI İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2011 20:55

-GALATASARAY, STADINI TESLİM ALDI İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Galatasaray Kulübü, Seyrantepe'de yapılan yeni stadını Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) teslim aldı.  Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, ''Kulübümüz, 13 Temmuz 2011 tarihinde Spor Genel Müdürlüğü ve TOKİ yetkililerinin katıldığı devir teslim toplantısı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena stadında mevcut taşınır demirbaş malları, geçici kabul ile kesin kabul arasında garanti kapsamında meydana gelebilecek tüm hataları TOKİ tarafından giderilmek koşulu ile teslim almıştır'' denildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24