-GALATASARAY SPORTİF 2,93 MİLYON LİRA VERGİ ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A) - 01.02.2011 - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş, vergi konusunda uzlaşma sağladığını duyurdu. Galatasaray Sportif'in Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yayımlanan açıklamasında, 7 Eylül 2010 tarihinde Galatasaray Sportif ile birleşmesi tescil edilen Galatarasay Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'ye tebliğ edilen vergi inceleme raporlarına istinaden; 2005-2009 hesap dönemleri için 29,30 milyon lira vergi aslı ve 43,95 milyon lira vergi ziyaı cezası talep edildiği ve bu tutarlara ilişkin olarak uzlaşma başvurusunda bulunulduğunun duyurulduğu hatırlatıldı. Açıklamada, uzlaşmanın sonuçlandığı, ödenecek vergi tutarının 2,93 milyon lira olarak belirlendiği, vergi ziyaı cezasının ise kaldırıldığı bildirildi.