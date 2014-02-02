Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor'u ağırlayacak

Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Bursaspor'u konuk edecek. Türk Telekom Arena'da saat 19.00'da başlayacak zorlu karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek.

Sarı kırmızılılarda hedef, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada kazanıp puan farkını 7'ye indirmek. Bu sezon sahasında oldukça başarılı bir performans ortaya koyarak yenilgi yüz görmeyen Galatasaray, 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Elazığspor maçında gördüğü kırmızı kart nedenyle 2 maç forma giyemeyen Burak Yılmaz'ın cezası sona erdi. Golcü futbolcu Bursaspor önünde sahadaki yerini alabilecek. Hafif sakatlıkları olan Drogba ve Sneijder de iyileşti ve oynayabilecek durumda.

Teknik Direktör Roberto Mancini, iyileşen Chedjou ile ilgili kararını henüz vermedi. Kamerunlu stoperin oynayıp oynayamayacağı maç saati belli olacak. Galatasaray'da sezonu kapatan Aydın Yılmaz ve Bruma'nın yanısıra sakatlıkları süren Hamit Altıntop ve Gökhan Zan Bursaspor karşısında yer alamayacak.

Yeni transferlerden lisansları çıkan Hajrovic ve Ontivero'nun oynamasına herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak Brezilya'dan Futbol Federasyonu'na gönderilmesi beklenen bazı evrakların henüz ulaşmamasından dolayı Alex Telles'in lisansı çıkmadı. Galatasaray yönetimi Brezilyalı oyuncunun lisans sorununu gün içinde çözüp Bursaspor mücadelesine yetiştirmeye çalışacak.

Sarı kırmızılı ekipte sarı kart sınırında bulunan Drogba, Selçuk, Melo ve Chedjou kart görmeleri durumunda haftaya yine Türk Telekom Arena'da oynanacak Eskişehirspor maçında forma giyemeyecek.