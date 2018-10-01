Galatasaray Spor Kulübü 113 yıl önce bugün Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından kuruldu

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Galatasaray Spor Kulübü, 113 yıl önce bugün ( 1 Ekim 1905) Ali Sami Yen ve arkadaşları tarafından Galatasaray Lisesi'nde kuruldu.

Ali Sami Yen, kulübün kuruluşunun 50. yılına özel olarak 1955 yılında kaleme aldığı "Ellinci Yıl" kitabında, "Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmek" sözleriyle Galatasaray'ın kuruluş amacı ve mantalitesini açıklamıştı.

Kulübün adının ilk olarak Gloria (Zafer) veya Audace (Cesaret) olması yönünde görüşler ortaya atılmılşsa da daha sonra "Galatasa Sarayı" isminde karar kıldılar.

Araştırmacı Cem Atabeyoğlu, Galatasaray adının, yapılan ilk maçta Rum ekibini 2-0 yenmesi üzerine, seyircilerin onlardan "Galata Sarayı efendileri" diye söz etmelerinden doğduğunu yazmıştır.

Galatasaray Spor Kulübü'nün resmi internet sitesindeki verilere göre Galatasaray'ın kurucu listesi şöyle:

Kurucu Listeler

1905'ten 1919'a kadar Galatasaray Spor Kulübü'ne Başkanlık yapan, mektebin 889 numaralı öğrencisi Ali Sami Yen, inci gibi elyazısıyla tuttuğu Galatasaray Terbiye-i Bedeniye Kulübü ıhsaiyet Defteri'nin (Sayım-İstatistik Defteri) 181 ve 182. sayfalarında kurucu 13 üyeyi şöyle sıralar:



1-Ali Sami Yen

2-Asım Sonumut

3-Emin Bülend Serdaroğlu

4-Celal İbrahim

5-B. Nikolof

6-Milo Bakiş

7-Pol Bakiş

8-Bekir Sıtkı Bircan

9-Tahsin Nahit

10-Reşat Şirvanizade

11-Hüseyin Hüsnü

12-Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

13-Abidin Daver

1905'te Osmanlı İmparatorluğu'nda bir dernekler yasası bulunmadığından, Galatasaray Spor Kulübü yasal olarak tescil edilme olanağını bulamamıştır. 1912 yılında Cemiyetler Kanunu çıkarıldıktan sonra, kulüp yasal bir kimlik kazandı. Yetkili makamlara kulüplerin tüzükleriyle birlikte, kurucu üyelerin ad ve adreslerinin de bildirilmesi zorunlu tutulduğundan, istifa eden ya da eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönen üyeler ilk listeden çıkarılmış ve 1 Eylül 1913'te kurucu liste yeniden düzenlenmiştir. Kurucu üyelerin yeni sıralaması şöyle gerçekleşmiştir:

1-Ali Sami Yen

2-Asım Sonumut

3-Emin Bülend Serdaroğlu

4-Celal İbrahim

5-Bekir Sıtkı Bircan

6-Reşat Şirvanizade

7-Refik Cevdet Kalpakçıoğlu

8-Abidin Daver.