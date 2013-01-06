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Spor

Galatasaray son saniyede kupayı aldı

Nefes kesen mücadelede son gülen Galatasaray oldu

06 Ocak 2013 20:49

Türkiye Kupası final mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi son saniye basketiyle 74-72 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Fenerbahçe ile Galatasaray , Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Antalya'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, 0.7 saniye kala Sancho'nun basketiyle karşılaşmayı 74-72 kazandı.

Bitime 1 saniye kala Pondexter'ın 3 sayılık isabetiyle skoru 72-72'ye taşıyan Fenerbahçe, geriye kalan 0.7 saniyede büyük bir şok yaşadı. Galatasaray molasının ardından 0.7 saniyelik dilimde topu potaya gönderen Sancho takımını kupaya taşıdı: 74-72

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