Galatasaray son saniyede kupayı aldı

Türkiye Kupası final mücadelesinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi son saniye basketiyle 74-72 yenerek kupayı müzesine götürdü.
Fenerbahçe ile Galatasaray , Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde Antalya'da karşı karşıya geldi. Galatasaray, 0.7 saniye kala Sancho'nun basketiyle karşılaşmayı 74-72 kazandı.
Bitime 1 saniye kala Pondexter'ın 3 sayılık isabetiyle skoru 72-72'ye taşıyan Fenerbahçe, geriye kalan 0.7 saniyede büyük bir şok yaşadı. Galatasaray molasının ardından 0.7 saniyelik dilimde topu potaya gönderen Sancho takımını kupaya taşıdı: 74-72