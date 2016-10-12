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Spor

Galatasaray son şampiyon CSKA'yı ağırlıyor

THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Ülker'i yenen CSKA Moskova olmuştu

12 Ekim 2016 13:27

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu ilk maçında yarın son şampiyon CSKA Moskova'yı konuk edecek.

Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı takımın, Rus ekibi ile Abdi İpekçi Spor Salonu'nda yapacağı karşılaşma saat 20.00'de oynanacak.

Galatasaray Odeabank, Avrupa Ligi'nde geçen sezon Dörtlü Final organizasyonun finalinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon olan CSKA Moskova'yı mağlup ederek sezona galibiyetle başlamaya çalışacak.

 

Yeni formatıyla Dörtlü Final İstanbul'da

 

Bu sezon ilk kez lig formatında oynanacak Avrupa Ligi'nde 16 takım yer alıyor.

Takımların otuzar maç yapacağı ligde ilk 8'e giren ekipler, play-off'lara kalacak. Play-off turunda rakiplerine karşı 3 galibiyete ulaşan takımlar, adlarını Dörtlü Final'e yazdıracak. Ligde normal sezon maçları 7 Nisan 2017'de sona erecek. Play-off karşılaşmaları, 18 Nisan-2 Mayıs 2017'de yapılacak.

Dörtlü Final organizasyonu ise İstanbul'un ev sahipliğinde 19-21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.

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