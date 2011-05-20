Galatasaray son maçı seyircisiz oynayacak

T24 - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'a 1 maç sahasında seyircisiz oynama cezası verdi. Yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın taraftarlarının Gençlerbirliği maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunduğunu ve bunun aynı sezonda 4. kez gerçekleştirildiği için 1 maç sahasında seyircisiz oynama cezası verildiği belirtildi.



Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 14 Mayıs tarihinde Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı lig maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürattan dolayı; bu eylemin aynı sezon içinde 4. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle PFDK'nın Galatasaray Kulübüne 1 maç seyircisiz oynama ve 60 bin lira para cezası verdiği bildirildi.



Galatasaray, PFDK'nın verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'in son haftasında yarın sahasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmayı seyircisinden yoksun oynayacak.



Açıklamada, Fenerbahçe Kulübüne de Ankaragücü ile oynanan lig mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin lira para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.



PFDK'nın bugünkü toplantısında aldığı diğer kararlar şöyle:



30 Gün Hak Mahrumiyeti: İsmail Tunçbilek, Şerafettin Kartal (Lüleburgazspor görevlileri)

15 Gün Hak Mahrumiyeti: Mehmet Uvat (Konyaspor)

4 Maç Men: Fatih Kolsuz (Kartalspor A2 futbolcusu), İlhan Öcal (Kartalspor A2 teknik sorumlusu)

3 Maç Men: İbrahim Karaca, Ersin Aslantoğ (Afyon Karahisar

futbolcuları)

2 Maç Men: Ayhan Karagül (Afyon Karahisar doktoru), Turgay Karabıçak (Beykoz 1908), Şahin Fırat (Kastamonuspor futbolcusu), Okan Alkan (Fenerbahçe A2 futbolcusu), Emre Küçük (Trabzonspor A2 futbolcusu)

1 Maç Men: Yaser Yıldız (Boluspor futbolcusu), Hasan Kaya (72Batmanspor doktoru), Rüştü Özbilüm (Sivas Dört Eylül Belediyespor futbolcusu)

10.000 Lira: Eskişehirspor

9.000 Lira: Lüleburgazspor

7.500 lira: Altay

5.000 Lira: Manisaspor, Bucaspor, Yılmaz Vural (Konyaspor teknik direktörü)

4.000 Lira: Ersen Martin (Kasımpaşa futbolcusu), Ispartaspor

3.000 Lira: Orhangazispor

2.500 Lira: Samsunspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor

2.000 Lira: Tepecikspor

1.000 Lira: 72Batmanspor, Kırşehirspor, Keçiören Sportif, Beykoz 1908, Gölcükspor

900 Lira: Karsspor





Bu arada PFDK, A2 Ligi'nde Kartalspor ile TKİ Tavşanlı Linyitspor arasında 13 Mayıs tarihinde oynanan maçta cezalı futbolcunun müsabaka isim listesine yazılmasından ötürü Futbol Müsabaka Talimatı uyarınca Kartalspor'un 3-0 hükmen yenik sayılmasını kararlaştırdı.





