Galatasaray son 7 derbide hiç kazanamadı

Şampiyonluk yarışında kalabilmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda olan Galatasaray, çıktığı son 7 derbide galibiyet alamaması dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 6'sı ise Süper Lig'de olmak üzere son 7 maçını galip tamamlayamayarak kötü bir seriye imza atmış oldu. Galatasaray, bu 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Son derbi galibiyeti Beşiktaş'a karşı

Galatasaray, son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015 tarihinde oynanan maçta Türk Telekom Arena'da 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.