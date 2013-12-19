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Spor

Galatasaray, sol bek Alex ile anlaştı

Galatasaray Spor Kulübü, Brezilya'da Gremio forması giyen sol bek Alex Telles ile 4 yıllık anlaşmaya vardı

19 Aralık 2013 15:30

Galatasaraylı yöneticiler, bir süredir takipte oldukları Gremio Kulübü'nde sol bek mevkinde oynayan Alex Telles'in ardından kulübüyle de anlaşma sağladı.

Galatasaray Spor Kulübü, Alex Telles ile 4 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, yılda 1.5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro alacak.

Alex’in Galatasaray’ın ikinci yarı kampına yetiştirilmeye çalışıldığı, resmi imzanın ise Ocak ayında atılacağı iddia edildi. Bu transfer sonrası savunmanın solu için araştırmalarını hızlandıran Gremio, Londrina'da forma giyen Wendel ile söz kesti.

Brezilya basını, Galatasaray’ın Alex Telles için Gremio'ya 7 milyon euroluk teklif yaptığını ve bu teklifin kabul edildiğini idda etmişti.
 

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