Galatasaray: Sneijder'le iki yıllık yeni sözleşme imzalayacağız

Sarı-kırmızılı kulüpte Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder ile önümüzdeki günlerde artı 2 senelik sözleşme yapacaklarını açıkladı.

Avusturya 'nın Windischgarsten kasabasında yeni sezona hazırlanan Galatasaray 'da Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Tanman, gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tanman, Wesley Sneijder ile önümüzdeki günlerde Avusturya'da 2 senelik sözleşme yapacaklarını belirterek, "Menajeri ile (Guido Albers) daha önce görüştük. Şimdi kendisiyle de görüşmek istiyoruz. Artı 2 senelik yeni bir sözleşmeye sıcak bakıyoruz" diye konuştu.

Felipe Melo'nun 10 Temmuz'a kadar izinli olduğunu vurgulayan sarı-kırmızılı yönetici, "Melo ile ilgili bu tarihten sonra net konuşabiliriz" dedi.

Arda Turan'ın İspanya içinde bir takıma transfer olmasından dolayı kendilerine yüzde 5'lik ödeme konusunda netlik olmadığını ifade eden Tanman, "Barcelona öylesine adam olmaz. Arda, kendisini çok geliştirdi ve onu bu noktaya yetenekleri getirdi" şeklinde konuştu.

Kaleci fernando Muslera'ya yeni bir teklif olmadığını dile getiren Tanman, Maxi Pereira ve Nagatomo ile ilgilenmediklerini vurgulayarak, "Maxi Pereira'nın Sabri'den çok daha iyi oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Stoper Doria iddiaları yalan. Kaleci Hakan Arıkan için transfer girişimimiz olmadı. Fransız sol bek Lionel Carole ise ikinci kampta aramızda olacak" şeklinde konuştu.