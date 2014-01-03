Galatasaray, Sneijder'in bonservisini açıkladı

Galatasaray, yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in bonservisini 15 milyon Euro olarak belirledi.

Star Gazetesi'nin haberine göre, Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder almak için harekete geçen Manchester United, sarı-kırmızılılara bonservis bedeline karşılık olarak 9 milyon euro ve takımdan ayrılacağını açıklayan Alexander Buttner’i önermişti. Bu teklifi değerlendiren yönetim, Roberto Mancini’nin de görüşünü aldıktan sonra İngilizler’e cevabı verirken, takaslı bir teklife kapalı olduklarını bildirdi.

Galatasaray Yönetimi, “Sneijder’in bonservisini sadece para karşılığı verebiliriz. Bu rakam 15 milyon eurodur. Bunun dışında başka bir futbolcunun da içinde olduğu teklifleri kabul edemeyiz” dedi.

Öte yandan Sneijder, “Galatasaray’da mutluyum ve ayrılmayı düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde yapacak işlerimiz var” diyerek ManU’ya kırmızı ışık yaktı.

Snejder, ilk yarıda Galatasaray formasıyla 12 lig maçına çıkarken 5 gol attı ve 2 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde de 2 golü bulunan Hollandalı futbolcu, Roberto Mancini’nin takımın başına geçmesinin ardından performansını yükseltti.