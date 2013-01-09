Galatasaray, Sneijder'i borsaya bildirdi

Galatasaray Kulübü, Interli futbolcu Wesley Sneijder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.



Galatasaray Sneijder transferinde sona yaklaştı.

Sarı-kırmızılı yönetim, Interli futbolcu Wesley Sneijder'in transferi için kulübüyle görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Wesley Sneijder'le de maddi konularda mutabakata varıldı.

Ancak Hollandalı yıldız konuyu son bir kez ailesine danışmak için Galatasaray'dan cuma gününe kadar izin istedi.

Sneijder'in ailesinin de onay vermesi durumunda 28 yaşındaki oyuncunun cuma günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.