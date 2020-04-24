Galatasaray, Sivasspor'un altın üçlüsüyle anlaştı

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen süreçte Galatasaray'ın, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç dışında Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştığı iddia edildi.



Galatasaray'ın yeni sezon öncesi yaptığı transfer taarruzu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi Demir Grup Sivasspor'dan üç futbolcuyu kadrosuna katmayı başardı.

Daha önce Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile 4'er yıllık anlaşmaya varan ve ön protokol imzalayan Galatasaray, Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştı.

Bu sezon 27 maçta forma giyen Erdoğan Yeşilyurt 5 gol, 4 asistle oynayarak takımına önemli katkı sağladı.

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Sarı-kırmızılıların sezonun ilk yarısında yaşlı kadrosundan çok çekmiş ve hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu doğrultuda yeni transferlerini genç isimlerden yapma kararı alınmıştı.

Sezon sonu Mariano, Nagatomo ve Selçuk gibi yaşlı isimlerle yolları ayıracak olan Galatasaray; Emre Kılınç (25), Mert Hakan Yandaş (25) ve Erdoğan Yeşilyurt (26) ile yaş ortalamasını da düşürmeyi başaracak.

Yabancı sınırlamasının daha da daralacağının konuşulması üzerine takımdaki yerli isim sayısı da artmış olacak. Aslan, üç isme sezon sonu toplu imza attıracak.