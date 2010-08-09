-GALATASARAY SİVASSPOR MAÇINA HAZIRLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Süper Lig'de sezonu Sivasspor deplasmanında açacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncuların kondisyon ve teknik ağırlıklı bir çalışma yaptıkları belirtildi. Sakatlığı bulunan oyunculardan Milan Baros'un kondisyoner, Elano Blumer'in ise fizyoterapistler gözetiminde takımdan ayrı koşu yaptıkları aktarıldı. OFK Belgrad maçında sakatlanan Pino'nun tedavisine devam edildiği duyurulurken, yine bu maçta sakatlanan Serdar Özkan'ın ise takımla birlikte çalıştığı açıklandı. Sarı-kırmızılıların antrenmanına, milli takımlarda bulunan Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Balta, Arda Turan, Serkan Kurtuluş, Emre Çolak, Lucas Neill ve Lorik Cana katılmadı. Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın sabah basına kapalı olarak gerçekleştireceği idmanla devam edecek.