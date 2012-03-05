T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Sivas yerine Kayseri'ye gitti!

Spor Toto Süper Lig'de yarın Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a karayoluyla gitti

05 Mart 2012 10:36

 

T24 - Sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye iniş yapmak zorunda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a karayoluyla gitti.

İstanbul'dan gecikmeli olarak Sivas'a hareket eden sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak, Nuri Demirağ Havaalanı çevresindeki kar yağışı ve tipi yüzünden iniş yapamadı.

Kayseri'ye yönlendirilen uçak, sorunsuz şekilde Erkilet Havaalanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu ilden de otobüsle Sivas'a hareket etti ve saat 23.35'te kente ulaştı.

Teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcular, otel önünde çok sayıda taraftar tarafından çiçeklerle ve tezahüratlarla karşılandı.

 

ETİKETLER

Galatasaray

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24