Galatasaray Sivas yerine Kayseri'ye gitti!

T24 - Sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kayseri'ye iniş yapmak zorunda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de yarın Sivasspor ile karşılaşacak Galatasaray, Sivas'a karayoluyla gitti.

İstanbul'dan gecikmeli olarak Sivas'a hareket eden sarı kırmızılı kafileyi taşıyan uçak, Nuri Demirağ Havaalanı çevresindeki kar yağışı ve tipi yüzünden iniş yapamadı.

Kayseri'ye yönlendirilen uçak, sorunsuz şekilde Erkilet Havaalanı'na iniş yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, bu ilden de otobüsle Sivas'a hareket etti ve saat 23.35'te kente ulaştı.

Teknik direktör Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcular, otel önünde çok sayıda taraftar tarafından çiçeklerle ve tezahüratlarla karşılandı.