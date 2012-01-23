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Spor

Galatasaray Shaquiri ile görüşüyor İSTANBUL (A.A)

23 Ocak 2012 20:55

-Galatasaray Shaquiri ile görüşüyor İSTANBUL (A.A) - 23.01.2012 - Futbolda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kulübü, İsviçre'nin Basel Kulübü ve futbolcusu Xherdan Shaquiri ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.  Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, transfer için resmi görüşmelere başlandığı ifade edildi.  Açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Xherdan Shaquiri ve kulübü F.C. Basel ile resmi olarak görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyu gelişmelerden haberdar edilecektir'' denildi.

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