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Spor

Galatasaray Shaqiri transferinden vazgeçti İSTANBUL (A.A)

24 Ocak 2012 17:48

-Galatasaray Shaqiri transferinden vazgeçti İSTANBUL (A.A) - 24.01.2012 - Galatasaray Kulübü, transfer görüşmelerine başladığını İMKB'ye bildirdiği, Arnavut oyuncu Xherdan Shaqiri'nin transferinden vazgeçti.  Kulüp ikinci başkanı Ali Dürüst, bu transferden vazgeçtiklerini ifade ederek, ''Shaqiri'nin kulübü Basel, kabul edemeyeceğimiz bir bonservis ücreti talep edince bu transfer gündemimizden kalktı'' dedi.  Dürüst, öncelikle FC Basel ile anlaşmayı istedikleri için, oyuncuyla bir görüşme yapmadıklarını da kaydetti. 

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