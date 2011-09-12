-Galatasaray, sezona kötü başladı İSTANBUL (A.A) - 11.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçını İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynayan Galatasaray, rakibine 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride kalan sezonda geçiren sarı-kırmızılı takım, geçen sezon olduğu gibi yine ilk maçında yenilgiyle tanıştı. Geçen sezonun ilk haftasında Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan ''Cim-bom'', bu sezonun ilk haftasında ise yine deplasmanda bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a boyun eğdi. Öte yandan Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile geçen sezon Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaptığı maçı da 3-1 kaybetmişti. -Terim yenik bıraktı, yenik başladı- Galatasaray'da 2. dönemini Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Çaykur Rizespor yenilgisiyle bitiren Fatih Terim'in 3. dönemi de yenilgiyle başladı. Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ligde 3. dönemine start veren tecrübeli teknik adam, bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyespor engelini aşamayarak buradan boynu bükük ayrıldı. -Muslera'dan kritik hata- Galatasaray'ın büyük ümitlerle kadrosuna kattığı Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, ilk lig maçında kritik bir hataya imza attı. Maçın 42. dakikasında İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu oyuncu Holmen'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahası içinde topu elinden kaçıran Muslera, Efe İnanç'ın rahat bir gol atmasına imkan sağladı. -Melo'dan Mahmut'a kafa- Karşılaşmanın ikinci yarısında sarı-kırmızılı futbolcu Felipe Melo, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu Mahmut Tekdemir'e kafa attı. Bir pozisyon sonrası Melo, arkasından geldiği Mahmut'a kafa atarken, yerde kalan oyuncu bir süre kalkamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor teknik heyeti ve oyuncularının itirazlarına rağmen, hakemler müdahaleyi göremediği için Brezilyalı futbolcu kırmızı kart görmekten kurtuldu. -Baros direkt soyunma odasına gitti- Karşılaşmanın 79. dakikasında teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan alınan Milan Baros, direkt soyunma odasına gitti. Maç içinde varlık gösteremeyen Çek golcü, 79. dakikada yerini Engin Baytar'a bırakırken, sinirli bir şekilde yedek kulübesine uğramadan direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu. -Baros bu kez boş geçti- Galatasaray formasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısına bundan önce çıktığı 5 lig maçında 6 gol atan Milan Baros, bu kez boş geçti. Özellikle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda çıktığı 3 maçta da gol atmayı başaran Baros, etkisiz kaldığı bugünkü mücadelede rakibine karşı skor üretemedi. Öte yandan, Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sercan Yıldırım ile Engin Baytar, sarı-kırmızılı formayla ilk maçlarına çıktılar.