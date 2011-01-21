-GALATASARAY SERVET ÖDEYECEK İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Galatasaray transfer ettiği 3 futbolcu için kulüplerine ve kendilerine yüklü tutarda para ödeyecek. Galatasaray Kulübü, 4,5 yıllık anlaşmaya vardığı Rumen futbolcu Bogdan Sorin Stancu için kulübü Steaua Bükreş'e 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den IMKB'ye yapılan açıklamada, 2010-11 sezonunun ikinci yarısından itibaren 4,5 yıllık anlaşmaya varılan Rumen oyuncu Bogdan Sorin Stancu için kulübü Steaua Bükreş'e 5 milyon avro bonservis bedeli ödeneceği belirtilirken, oyuncunun alacağı ücretle ilgili de bilgi verildi. Stancu'nun Galatasaray'dan bu sezon sonuna kadar 500 bin avro, 2011-12 sezonunda 1 milyon 100 bin avro, 2012-13 sezonunda 1 milyon 150 bin avro, 2013-14 sezonunda 1 milyon 200 bin avro ve 2014-15 sezonunda ise 1 milyon 250 bin avro alacağı belirtilirken, oyuncuya maçı başı ücret olarak da tüm sezonlarda 10 bin avro ödeneceği aktarıldı. -KASIMPAŞA'YA 3 MİLYON 750 BİN AVRO- Galatasaray, Kasımpaşa'dan transfer ederek 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Yekta Kurtuluş için de bu kulübe 3 milyon 750 bin avro bonservis bedeli ödeyecek. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den IMKB'ye yapılan açıklamada, Yekta Kurtuluş'un bonservis bedeli olarak Kasımpaşa'ya 3 milyon 750 bin avro ödeneceği belirtilirken, oyuncunun bu sezonun ikinci yarısında 250 bin avro, diğer 4 sezonda ise her sezon için 500 bin avro alacağı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulübün, Yekta Kurtuluş'a maç başı ücret olarak ise bu sezon için ve gelecek sezon için 6 bin avro, 2012-13 sezonu için 7 bin avro, 2013-14 sezonu için 8 bin avro, 2014-15 sezonu için ise 9 bin avro ödeneceği ifade edildi. -MONTANO'YA 750 BİN AVRO GARANTİ ÜCRET- Galatasaray Kulübü, 1,5 yıllık anlaşmaya vardığı Kolombiyalı file bekçisi Robinson Zapata Montano'ya toplam 750 bin avro garanti ücret ödeyecek. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'den IMKB'ye yapılan açıklamada, Robinson Zapata Montano'ya bu sezonun ikinci yarısı için 250 bin avro, gelecek sezon için ise 500 bin avro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Kolombiyalı kaleciye ayrıca, bu sezonun ikinci yarısı için maç başına 9 bin, gelecek sezon ise maç başına 10 bin avro ödeme yapılacağı kaydedildi. Daha önce Romanya'nın Steaua Bükreş takımında forma giyen ve daha sonra kulübüyle yollarını ayıran Zapata için bonservis ödenmedi.