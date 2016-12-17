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Spor

Galatasaray seriyi sürdürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'de son 3 maçını kazanan Galatasaray, Osmanlıspor'a konuk olacak

17 Aralık 2016 12:46

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 18 Aralık Pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de son haftalarda çıkış yakalayan ve son 3 karşılaşmasında Bursaspor, Kasımpaşa ve Gaziantepspor'u mağlup eden sarı-kırmızılı takım, Osmanlıspor karşısından da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor.

Sezonun geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, ligde 29 puanla 3. sırada bulunuyor. Osmanlıspor ise 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda elde ettiği 22 puanla 7. sırada yer alıyor.

 

Podolski ve Tolga Ciğerci yok

 

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Lukas Podolski, Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Tedavisi tamamlanan Serdar Aziz'in ise yarın sahadaki yerini alması bekleniyor.

Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

 

Bruma ve Serdar Aziz kart sınırında

 

Galatasaray'da Bruma ve Serdar Aziz, Osmanlıspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

 

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

 

Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Serdar Aziz, Hakan Balta, Lionel Carole, Nigel de Jong, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Eren Derdiyok.

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