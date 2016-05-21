Galatasaray seriyi eşitledi: 62-65

Spor Toto Basketbol Ligi Çeyrek Final ikinci maçında Pınar Karşıyaka'ya konuk olan Galatasaray Odeabank, rakibini 65-62 mağlup ederek seride 1-1'lik dengeyi yakaladı.



Serinin İstanbul'da oynanan ilk maçını Pınar Karşıyaka kazanmış ve 1-0 öne geçmişti. Pazar günü oynanacak 3. karşılaşmayı kazanan takım, yarı finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Salon: Karşıyaka Arena

Hakemler: Mehmet Keseratar, Yener Yılmaz, Alper Özgök

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 8, Wright 12, Abercrombie 11, Gabriel 11, Iverson 2, Muhammed Baygül 2, Can Altıntığ 4, Kerem Gönlüm 9, Soner Şentürk 3

Galatasaray Odeabank: McCollum 14, Sinan Güler 6, Micov 16, Davis 7, Lasme 16, Schilb 4, Ege Arar 2, Göksenin Köksal

1. Periyot: 7-15

Devre: 24-32

3. Periyot: 50-50

5 faulle çıkanlar: 34.00 Davis (Galatasaray Odeabank), 37.35 Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka)