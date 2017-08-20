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Spor

Galatasaray seriye bağladı

Osmanlıspor - Galatasaray: 1-3 ANKARA, (DHA) STAT: Osmanlı Stadyumu HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxsö, Numan Çürüksu, Tiago Pinto, Raheem Lawal (Dk

20 Ağustos 2017 02:47

Osmanlıspor - Galatasaray: 1-3

ANKARA, (DHA)

STAT: Osmanlı Stadyumu
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, İlker Takpak
OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Avdija Vrsajevic, Andreas Maxsö, Numan Çürüksu, Tiago Pinto, Raheem Lawal (Dk. 67 Özer Hurmacı), Musa Çağıran (Dk. 46 Adrien Regattin), Tugay Kaçar, Serdar Gürler, Umar Aminu (Dk. 86 Umut Nayir), Hasan Kılıç
GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Martin Linnes, Fernando Reges, Tolga Ciğerci, Badou Ndiaye (Dk. 82 Selçuk İnan), Garry Rodrigues (Dk. 73 Yasin Öztekin), Younes Belhanda, Bafetimbi Gomis (Dk. 87 Eren Derdiyok)
SARI KARTLAR: Dk. 52 Hasan Kılıç, Dk. 71 Avdija Vrsajevic (Osmanlıspor) - Dk. 65 Badou Ndiaye, Dk. 75. Fernando Reges (Galatasaray)
KIRMIZI KART: -
GOLLER: Dk. 58 Serdar Gürler (Osmanlıspor) - Dk. 14 Maicon, Dk. 31 Bafetimbi Gomis, Dk. 56 Tolga Ciğerci

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Osmanlıspor\'u 3-1 mağlup etti.
Osmanlı Stadyumu\'nda oynanan mücadeleye sarı-kırmızılı ekip etkili başladı. 14. dakikada Younes Belhanda\'nın kullandığı köşe vuruşunda seken top Maicon\'a geldi ve Brezilyalı oyuncu düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelere göndererek Galatasaray\'ı 1-0 öne geçirdi.
Maçın 31. dakikasında sahneye Gomis çıktı. Rodrigues\'in sağ kanattan sert çevirdiği topa sert bir vuruş yapan Gomis, farkı 2\'ye çıkarttı. İlk yarı da bu skorla sona erdi.
Maçın ikinci yarısına da iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, Tolga Ciğerci\'nin golüyle durumu 3-0\'a getirdi.
Bu gol sonrası baskısı artan Osmanlıspor, 58. dakikada Serdar Gürler ile farkı 2\'ye indirdi.
Ankara ekibi maçın kalan bölümünde birçok fırsattan yararlanamazken, maç da 3-1\'lik Galatasaray üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray ligdeki ikinci maçında ikinci galibiyetine ulaşırken, Osmanlıspor ikinci maçında da puan alamadı.
 

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