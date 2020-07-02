Galatasaray, Seri için teklifini sundu

Galatasaray, Fulham’dan kiraladığı Jean Michaël Seri'yi bir sezon daha tutmak istiyor. Kulübüne kiralama bedeli olarak 1 milyon 250, oyuncuya da 2 milyon 350 bin Euro önerildi.

Seri’nin bonservisine sahip olan Fulham Kulübü’nün önceliği oyuncuyu satmak ama Koronavirüs sürecinde bu, kolay görünmüyor.



Fildişi Sahilli oyuncu da Galatasaray’da devam etmek niyetinde. Yönetim de Fatih Terim’in raporu doğrultusunda görüşmelere başladı.



İlk teklif oyuncuyu satın alma opsiyonuyla bir sezon daha kiralamak. Ve hatta rakamlar bile sunuldu. Bu sezon için kiralama bedeli olarak kulübüne 1,5 milyon Euro, oyuncuya ise 2 milyon 800 bin Euro ödeyen sarı-kırmızılıların yeni teklifi, kiralama bedeli olarak Fulham’a 1 milyon 250 bin Euro, Seri’ye ise 2 milyon 350 bin Euro. İngiliz ekibinin cevabı bekleniyor.