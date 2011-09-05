-Galatasaray Sercan'ı Borsa'ya bildirdi İSTANBUL (A.A) - 04.09.2011 - Galatasaray, Bursasporlu futbolcu Sercan Yıldırım'ın transferi konusunda oyuncu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Borsa'ya bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'den İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamada, ''Profesyonel futbolcu Sercan Yıldırım ve kulübü Bursaspor Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmış olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir'' denildi.