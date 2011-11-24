T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Semih Kaya'nın sözleşmesini uzattı İSTANBUL (A.A)

24 Kasım 2011 21:22

-Galatasaray Semih Kaya'nın sözleşmesini uzattı İSTANBUL (A.A) - 24.11.2011 - Galatasaray Kulübü, son haftalarda başarılı performans sergileyen genç futbolcusu Semih Kaya ile 2015-2016 sezonuna kadar sözleşme uzattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Semih ile sözleşme uzattığını borsaya da bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, ''Futbol akademi oyuncularımızdan Semih Kaya ile 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonları için sırasıyla yıllık 355.000 TL, 450.000 TL, 530.000 TL, 600.000 TL ve 660.000 TL sabit transfer ücreti ve 10.000 TL, 12.000 TL, 13.000 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL maç başı ücreti ödenmesi koşuluyla sözleşme imzalanmıştır'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24