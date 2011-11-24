-Galatasaray Semih Kaya'nın sözleşmesini uzattı İSTANBUL (A.A) - 24.11.2011 - Galatasaray Kulübü, son haftalarda başarılı performans sergileyen genç futbolcusu Semih Kaya ile 2015-2016 sezonuna kadar sözleşme uzattı. Sarı-kırmızılı kulüp, Semih ile sözleşme uzattığını borsaya da bildirdi. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş'nin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, ''Futbol akademi oyuncularımızdan Semih Kaya ile 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonları için sırasıyla yıllık 355.000 TL, 450.000 TL, 530.000 TL, 600.000 TL ve 660.000 TL sabit transfer ücreti ve 10.000 TL, 12.000 TL, 13.000 TL, 14.000 TL ve 15.000 TL maç başı ücreti ödenmesi koşuluyla sözleşme imzalanmıştır'' denildi.