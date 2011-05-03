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GALATASARAY SEÇİME GİDİYOR  İSTANBUL (A.A)

03 Mayıs 2011 14:29

-GALATASARAY SEÇİME GİDİYOR  İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun olağanüstü seçime gitmemesi yönünde daha önce koyduğu ihtiyati tedbir kararını kaldırdı. Beyoğlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya davacı vekili Fatma Kezban Hatemi ile müdahil Erol Aksoy, Sinan Kalpakçıoğlu ve avukatı Şeref Dede ile Genel Kurul Divan üyelerinden Aykut Ergin, Türker Aslan, Erkin Akı, Ural Aküzüm, Suat Sarı ve Okan Tekinşen katıldı. Kulübün olağanüstü seçime gitmemesi yönündeki ihtiyati tedbir kararını değerlendiren mahkeme, Galatasaray Spor Kulübü Derneğinin Yönetim Kurulu Tüzüğünün 28/1. maddesine göre seçim kararı aldığının anlaşıldığını belirterek, ''Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK) 103. maddesinde belirtilen şartların bulunmadığı görülmekle, mahkememizin 6 Nisan tarihli ihtiyadi tedbir kararının HUMK 108. maddesi gereği kaldırılmasına karar verildi'' denildi.

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