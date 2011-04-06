-GALATASARAY SEÇİME GİDİYOR İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - Galatasaray Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul tarihi belli oldu. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Adnan Polat, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında seçim tarihini açıkladı. Başkan Polat, seçim tarihinin 7 Mayıs 2011 olarak belirlediğini, ancak ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde, kongrenin 14 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirileceğini söyledi.