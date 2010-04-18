Galatasaray şampiyonluk yarışını sürdürüyor

T24 - Galatasaray, dün akşam Manisaspor karşısında önemli bir galibiyet aldı. Son dört haftaya girilirken alınan bu galibiyet Galatasaray'ı şampiyonluk yarışından koparmadı.



Milliyet gazetesi yazarı Rıdvan Dilmen, "Ligde hâlâ şansları var. En azından dörtte dört yapacak güçleri. Ben sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum" dedi.



Rıdvan Dilmen'in "Final oynama hakkı" başlığıyla (18 Nisan 2010) yayımlanan yazısı şöyle:







Manisa galibiyeti aslında ligde bundan sonra olup olmama adına kritik bir dönemeçti. Üç puanla Bursa sınavının önemi arttı



Sivas beraberliği sonrası büyük bir psikolojik çöküntü yaşayan Galatasaray önce geçtiğimiz hafta dirençsiz Diyarbakır’ı farklı yenerek ayakta kalmayı başarmıştı.



Teknik Direktör Rijkaard farklı kazanılan o maçın ardından Manisa’da da kadroyu bozmadı. Kalecisinden forvetine kadar herkes aynıydı. Galatasaray’ın tabii ki böyle takımlara karşı ofansif gücü yüksek kadrolarla mücadele etmesi gerekir. Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor veya Bursaspor gibi dirençli takımlara karşı ise daha tedbirli davranmalı. Rijkaard uzun süre bu ince çizgiyi tutturamadı. Beraberliğe razı olan takımlara karşı da, dişli rakiplere karşı da aynı tarzda oynamaya çalıştı. Bunun da faturasını ödedi.



Son iki haftaya baktığımızda bayağı hücumcu isimler var sahada. Keita, Santos, Arda, Baros, Elano, sık sık ileri çıkan Sabri ofansif gücü bir hayli artırdı. Böyle olunca da Manisa karşısında en az sekiz tane net gol pozisyonu yakalandı. Rijkaard yetenekli oyuncularla son iki haftada altı puanı almayı başardı. Oysa Sivas maçında kısır bir takım sahadaydı.



Rijkaard hatalarından döndü ama ligin mesafesi de kısaldı. Manisa galibiyeti aslında ligde bundan sonra olup olmama adına kritik bir dönemeçti. Üç puanla Bursa sınavının önemi arttı. Kısacası Galatasaray bir final oynama hakkı kazandı. Sanırız gelecek hafta ligin tablosu iyice netleşecek.



Ancak şunu da belirtmeden geçmeyelim. Galatasaray’ın son iki haftaki futbolu Bursaspor için yeterli olur mu? Kesinlikle hayır. Bu oyun ve kadro Bursa gibi bir rakip karşısında büyük tehlike. Sanırım bu hafta Rijkaard ve ekibi rakibi iyi analiz edip gerekli önlemleri alacaktır.



Kafama takılan bir soru işareti daha var. O da yönetimin gelecek yıl Rijkaard’ın yanına yerli bir antrenör arayışı. İnsan düşünüyor sekiz aydır neredeydiniz diye? Böyle hamleler hoca Türkiye’ye ilk geldiğinde yapılır. Rijkaard medyayı, taraftarı, takımları, Türk Futbolu’nu zaten tanıyacağı kadar tanıdı. Bu davranış bence Rijkaard’ı hem kırar, hem üzer. Rijkaard böyle bir şey istemez, isterse de çok yanlış.



Sonuç olarak Galatasaray üç haftada kaybedilen sekiz puanın yarattığı krizi iyi yönetti. Taraftarın öfkesi, Arda sorunu, yönetime ve teknik ekibe yöneltilen ağır eleştirilere rağmen pes edilmedi. Bu çok önemliydi. Ligde hâlâ şansları var. En azından dörtte dört yapacak güçleri. Ben sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını düşünüyorum.







