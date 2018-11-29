Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında temsilcimiz Galatasaray, Rusya'nın güçlü ekibi Lokomotiv Moskova'ya 2-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Lokomotiv Central Stadyumu'nda ortalama - 10 derecede oynanan mücadelede ilk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Galatasaray, devre bitimine yakın 43. dakikada Lokomotiv Moskova atağında Krychowiak'ın golüne engel olamadı. İkinci yarıda da ataklarını sürdüren Rus ekibi, 54. dakikada Ignatyev ile skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmanın geride kalan bölümünde başka gol olmayınca maç, 2-0 tamamlandı.

Bu sonuçla Galatasaray 4 puanda kalırken son sıraya geriledi. Lokomotiv Moskova ise puanını 6 yaparak 3. sıraya yükseldi.

Öte yandan kart sınırında bulunan Serdar Aziz, 34. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Porto karşılaşmasında forma giyemeyecek.