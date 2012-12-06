Aslan, Portekiz'de tur atladı

Galatasaray, Türk futbolu adına son dönemlerin en önemli maçlarından birinde Braga'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı.

Galatasaray Portekiz deplasmanında ilk yarıyı 32. dakikada Mossoro'nun ayağından yediği golle 1-0 geride kapattı. İkinci yarıya Aydın ve Amrabat değişiklilkleri başlayan sarı kırmızılılar, 58. dakikada Burak Yılmaz ve 78. dakikada Aydın Yılmaz'ın golleriyle maçtan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Burak tarihe geçti

G.Saray’ın bu sezon şampiyonlar ligi’ndeki 5 golünü de Burak Yılmaz kaydetmişti. Sarı kırmızılı futbolcu, bu akşam attığı 1 gol ile 6 gole ulaştı ve 5 gollü Hakan Şükür ve Tuncay Şanlı’yı geride bırakarak Devler Ligi’nde bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu unvanını aldı.

Kulübün kasası doldu

Sarı kırmızılı kulüp Devler Ligi’nden şu ana kadar yaklaşık 24 milyon Euro gibi önemli bir gelir elde etti. Galatasaray Portekiz'de tur atlayarak, 3.5 milyon Euro daha kazandı.

Terim bir ilki başardı

Galatasaray’da 3. kez teknik direktörlük koltuğunda oturan Fatih Terim de kariyeri açısından çok kritik bir sınavdan da geçti. Deneyimli teknik adam, istediği sonucu alırsa ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gruptan çıkmayı başardı. Sarı kırmızılılar daha önce Mircea Lucescu ile Devler Ligi gruplarından çıkarak çeyrek final oynamıştı.

Erdoğan'dan Terim'e tebrik telefonu



Başbakan Erdoğan, Fatih Terim'i telefonla arayarak, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmesini kutladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Portekiz'in Braga takımını yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselen Galatasaray'ı kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla aradı.

Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura çıkan sarı-kırmızılı takımı başarısından dolayı tebrik etti.

'Hayatımın en yorucu maçlarından biriydi'



Galatasaray'ın başında 6. kez Şampiyonlar Ligi grup mücadelesi veren ve ilk kez gruptan çıkma sevinci yaşayan Fatih Terim, NTV Spor'a konuştu. Terim maçı, "Hayatımın en yorucu maçlarından biriydi" sözleriyle değerlendirdi. Terim kura çekimleriyle ilgili de "Kimse Barcelona'yı istemez" dedi.



Galatasaray, Braga'yı deplasmanda 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kaldı.HABERE GİT

Takımının başında 6. kez Şampiyonlar Ligi grup mücadelesi veren Terim de bu sayede ilk kez gruptan çıkma sevinci yaşamış oldu.

Karşılaşma sonrası NTV Spor canlı yayınına telefonla katılan Terim, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hayatının en yorucu maçlarından birini yaşadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"Başımıza gelecek tehlikeyi az çok tahmin etmiştik. Oyuncularım Manchester kazanır diye düşünüyordu, tembih etmemimize rağmen en büyük tehlike bu oldu. Bir yandan mağlupsunuz, bir yandan oyuncu değiştirmeniz gerek, bir yandan Cluj galip...

Hayatımdaki en yorulduğum maçlardan birisiydi diyebilirim. İkinci yarıdaki oyun, ilk yarıya göre daha iyi diyebiliriz ama planladığımız seviyeye gelmemiz için çok çalışmamız lazım. Kazanma isteği ve Galatasaray ruhunu ikinci yarıda gördük. Oyuncularımı kutluyorum."



'Kimse Barcelona'yı istemez'



Terim, ikinci tur için de iddialı konuştu.

"Kimse teslim olacak Galatasaray beklemesin" diyen Terim, "Bu oyunumuzu daha ileriye taşımamız bir gerçek. 8 takıma da sorsanız kimse Barcelona'yı istemez. Kimse teslim olacak Galatasaray beklemesin. İkili maçların havası, atmosferi ve günü çok değişiktir. Bu mücadele yetmez, bunun çok daha üstüne çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Cluj deplasmanda kazandı

Gruptaki bir diğer maçta da Cluj, Manchester United'ı Old Trafford'da 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından, Cluj UEFA Avrupa Ligi'ne yükseldi.

G.Saray'ın muhtemel rakipleri



Şampiyonlar Ligi'nde son 16’ya kalan temsilcimiz Galatasaray’ın muhtemel rakipleri de belli oldu. Cimbom’u 20 Aralık’ta çekilecek kurada Malaga’dan Barcelona’ya kadar çeşitli güçlerde rakipler bekliyor.



Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda son 3 maçını kazanarak 2. Tura çıkmayı başaran Galatasaray’ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Grubunu 2. sırada tamamlayan temsilcimiz, 20 Aralık Perşembe günü çekilecek kurada, Manchester United dışındaki grup liderlerinden biriyle eşleşecek. Galatasaray’ın 7 muhtemel rakibi şöyle: PSG, Schalke, Malaga, Dortmund, Juventus, Bayern Münih ve Barcelona.

Galatasaray ile birlikte grup ikincisi statüsünden turu geçen diğer takımlar ise şunlar: Porto, Arsenal, Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Valencia ve Celtic

Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. Sırada tamamlayan ve Avrupa Ligi’nin yolunu tutan takımlar da belli oldu: Dinamo Kiev, Olimpiakos, Zenit, Ajax, Chelsea, BATE Borisov, Benfica ve Cluj.

Maçın ayrıntıları

Braga: Quim, Nuno Andre Coelho, Elderson, Ismaily, Vinicius, Amorim, Mossoro, Salino, Custodio, Alan, Eder

YEDEKLER: Beto, Baiano, Anibal Capela, Hugo Viana, Cesar, Helder Barbosa, Carlao

GALATASARAY: Muslera, Eboue, Dany, Semih, Riera, Hamit(Dk. 46 Aydın Yılmaz), Melo, Selçuk, Emre(Dk. 68 Umut Bulut), Elmander(Dk. 46 Amrabat), Burak

YEDEKLER: Ufuk Ceylan, Cris, Hakan Balta, Aydın Yılmaz, Yekta Kurtuluş, Amrabat, Umut Bulut