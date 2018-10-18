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Spor
BBC Türkçe

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi

Şampiyonlar Ligi ilk maçında Lokomotiv Moskova ile karşılan Galatasaray, Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

18 Ekim 2018 08:01

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Rus ekip Lokomotiv Moskova ile karşılan Galatasaray; Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Galatasaray kendi sahasındaki maçta Garry Rodrigues'in 9. dakikada uzaktan çektiği sert şutun ağlarla buluşmasıyla 1-0 öne geçti.

İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

66. dakikada Eren Derdiyok frikikten bir gole imza atınca skor 2-0 oldu.

Galatasaray'da Badou Ndiaye 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın son dakikasında Galatasaray penaltı kazandı.

Topun başına geçen Selçuk İnan topu ağlara gönderdi.

Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı 3-0 üstünlükle tamamladı.

Şampiyonlar Ligi D grubundaki Galatasaray bir sonraki maçını 3 Ekim Çarşamba günü Porto'nun konuğu olarak Portekiz'de oynayacak.

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