Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Rus ekip Lokomotiv Moskova ile karşılan Galatasaray; Garry Rodrigues, Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Galatasaray kendi sahasındaki maçta Garry Rodrigues'in 9. dakikada uzaktan çektiği sert şutun ağlarla buluşmasıyla 1-0 öne geçti.
İlk yarı sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğü ile sona erdi.
66. dakikada Eren Derdiyok frikikten bir gole imza atınca skor 2-0 oldu.
Galatasaray'da Badou Ndiaye 85. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın son dakikasında Galatasaray penaltı kazandı.
Topun başına geçen Selçuk İnan topu ağlara gönderdi.
Sarı-Kırmızılılar karşılaşmayı 3-0 üstünlükle tamamladı.
Şampiyonlar Ligi D grubundaki Galatasaray bir sonraki maçını 3 Ekim Çarşamba günü Porto'nun konuğu olarak Portekiz'de oynayacak.