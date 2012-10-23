Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kader maçına çıkıyor

Türk Telekom Arena'da Romanya'nın Cluj takımını konuk edecek Aslan, bu geceyi zaferle kapatıp Devler Ligi'nde 3 puanla tanışmak istiyor.

Saat 21:45'te başlayacak bu dev mücadele, STAR TV'den canlı olarak yayınlanacak.



Cluj deplasmanda etkili



Galatasaray-Cluj maçı öncesinde iki takımın bu sezonki Avrupa karnesi birbirinden çok farklı. Galatasaray son dönemde sahasında galibiyet almakta zorlanırken Rumen ekibi deplasmandaki formuyla dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Slovan Liberec ve Basel'i deplasmanda yenen Bordo-beyazlılar, gruptaki maçta da Braga'yı Portekiz'de mağlup etmeyi başarmıştı.



Cimbom'un Arena karnesi kötü



Cluj'un aksine Galatasaray'ın son dönemde Avrupa'daki iç saha karnesi zayıf. Cimbom evinde oynadığı son dört maçında galibiyete ulaşamadı. Ancak istatistikler, Sarı-kırmızılıların Romanya takımlarına karşı İstanbul'da çok başarılı olduğunu gösteriyor. Rumen ekipleriyle İstanbul'da altı maç yapan temsilcimiz, bunların dördünde sahadan galibiyetle ayrıldı



Terim ve Andone 29 yıl sonra karşı karşıya



Galatasaray-Cluj maçı, iki teknik direktörü 29 yıl sonra yeniden karşı karşıya getirecek. Fatih Terim ve Ioan Andone, futbolculuk dönemlerinde iki kez milli forma altında karşılaşmışlardı. 29 Ocak 1983'teki Türkiye-Romanya maçı 1-1 biterken, 9 Mart 1983'teki mücadele 3-1 Romanya'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.



Hamit ve Amrabat Cluj'u iyi tanıyor



Sarı-kırmızılıların iki futbolcusu daha önce Rumen ekibine karşı galibiyet elde etmişti. Hamit Altıntop, Bayern Münih'te oynarken iki kez Cluj'a karşı galibiyet görmüştü. Nurettin Amrabat da PSV Eindovhen formasıyla Romanya temsilcisine bir gol atmıştı.

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i!

Galatasaray: Muslera,Eboue, Semih, Dany, Riera, Hamit, Selçuk, Melo, Amrabat, Umut, Elmander

Cluj'un muhtemel 11'i!

Cfr Cluj: Felgueiras, Pinto, Cadu, Rada, Camora, Muresan, Alberto, Hora, Valente, Bastos, Kapetanos