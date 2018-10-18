Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçında Porto'ya 1-0 yenildi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında ilk mağlubiyetini alarak, deplasmanda Porto'ya 1-0 mağlup oldu.

Portekiz'in Estádio do Dragão stadında oynanan maç boyunca çok sayıda fırsatı kaçıran Galatasaray'a üç puanı kaybettiren gol 49'uncu dakikada geldi.

Kullanılan korner vuruşunda ceza alanı içinde boş kalan Moussa Marega'nın kafa vuruşuyla Porto 1-0 öne geçti ve maç da bu skorla tamamlandı.

D Grubu'nda oynanan diğer karşılaşma da aynı skorla tamamlandı. Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, Alman takımı Schalke'ye kendi evinde 88'inci dakika yediği golle 1-0 kaybetti.

Bu skorların ardından Porto 4 puanla grup liderliğine yükselirken, aynı puandaki Schalke ikinci, Galatasaray ise üçüncü sırada yer aldı. Oynadığı iki maçı da kaybeden Lokomotiv Moskova ise grup sonuncusu.

Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki üçüncü maçlar 24 Ekim'de oynanacak. Galatasaray, kendi evinde Schalke'yi ağırlarken, Lokomotiv Moskova ile Porto ise Rusya'da karşı karşıya gelecek.