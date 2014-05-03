Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2

Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Galatasaray, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Galatasaray, 2-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandı.

Lig'de ikinci olarak Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma yolunda kritik bir maçta üç puanı hanesine yazdıran Galatasaray, rakibi Beşiktaş'ında kazandığı haftada avantajı kaptırmadı.

İlk yarıyı 2-0 mağlup kapatan, ancak ikinci yarıda bulduğu gollerle başkent ekibini yıkan sarı kırmızılılar bu galibiyet ile Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaştı.

Galatasaray'ın golleri 61. dakikada Burak'tan ve 63. dakikada Ahmet(K.K), 90+3 Umut Bulut, Gençlerbirliği'nin golleri ise 6. dakika Oktay Delibalta, 12. dakikada Zec'den geldi.

Bu skor'un ardından Galatasaray puanını 59'a yükseltirken, Gençlerbirliği 44 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

Karşılaşma, 3-2'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, uzatma dakikalarında Umut Bulut'un attığı golle skoru 3-2'ye getirdi.

Ahmet Çalık 63. dakikada kendi kalesine gol atınca skor 2-2 oldu.

Galatasaray, Burak Yılmaz'ın 61. dakikada attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

İkinci yarı, Halis Özkahya'nın düdüğüyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0'lık Gençlerbirliği üstünlüğüyle sona erdi.

Gençlerbirliği, Ermin Zec'in 12. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Gençlerbirliği, 6. dakikada Oktay Delibalta'nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Halis Özkahya'nın düdüğüyle karşılaşma başladı.

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

İlk 11'ler

Galatasaray: Ufuk, Veysel, Hakan, Semih, Telles, Yekta, Selçuk, Melo, Hajrovic, Sneijder, Burak

Gençlerbirliği: Dahlin, Artem, Ahmet, Hakan, Uğur, Doğa, Jimmy, Gosso, Nizamettin, Zec, Oktay