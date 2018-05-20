Galatasaray şampiyon oldu, Erman Toroğlu sordu: Beşiktaş taraftarları bana klip yapmıştı; ne oldu?

Galatasaray, Süper Lig 34. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon oldu. Maçın ardından A Spor'da Erman Toroğlu müsabakayı yorumladı.

Erman Toroğlu'nun yorumları:

"Fatih Terim'in işi seneye daha zor"

Fatih Terim'in işi seneye daha zor. Şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro lazım. Ona göre adam alınması lazım. Fatih Terim geldi ve bir de orta sahada iyi adamını sattırdı mecburen. Para yoktu. Düşün, topçu almadıkları gibi satıldı.

"Ne oldu Beşiktaş?"

"Beşiktaş'ın elindeki kadro Türkiye'nin en iyi kadrosu. Beşiktaş taraftarları bana klip yapmıştı. Ne oldu? Beşiktaş ligi 4. sırada bitirdi. Ne oldu şimdi? Diğer taraftan Fenerbahçe şampiyon olamadığı için başarılı değil ama Aykut Kocaman bu kadroyu 2. yaptığı için çok net başarılı."

"Beşiktaş kötüye gidiyor"

Erman Toroğlu son olarak Beşiktaş'a da uyarıda bulunarak, "Galatasaray bu sezon şampiyon oldu. Onların işi zor ama Beşiktaş'ın da işi çok zor seneye. Kötüye gidiyorlar. Takım da yaşlı" diye konuştu.