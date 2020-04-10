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Spor

Galatasaray sadece Türk sporculara forma verecek

10 Nisan 2020 08:16

Galatasaray'da voleyboldan sorumlu yönetici Okan Böke, Twitter hesabından yaptığı açıklama ile gelecek sezon Galatasaray'ın voleybol takımlarında sadece Türk sporcuların forma giyeceğini duyurdu.

Galatasaray’da voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, kişisel Twitter hesabından flaş bir açıklamada bulundu.

Voleybolda gündeme damga vuran paylaşımda "Galatasaray Voleybol olarak seneye sadece Türk çocuklarımızla, Aslan ruhu ile oynayacağız. He şimdi bunu not edip seneye karşıma çıkaracaklara… Sözleşmesi devam eden bir yabancımız var, onunla da konuşacağım. #EvdeKal bitecek bu salgın" ifadelerini kullandı.

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Okan Bökegalatasarayvoleybol#evdekal
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