"Galatasaray, Sabri'ye 2+1 yıllık sözleşme teklif etti"

Galatasaray'da yönetimin, ücretinde indirime gitmek isteyen Sabri Sarıoğlu'na jest yaparak 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği iddia edildi.

Skorer'de yer alan habere göre, tatil için ABD'nin yolunu tutan 31 yaşındaki oyuncu 1.6 milyon Euro'ya yükseltilen ücretinin yeni sezonda 1 milyon Euro'ya düşürülmesi teklifine olumlu yanıt verdiği öne sürüldü. Sabri'nin bu hareketine yönetimin de jestle karşılık verme kararı aldığı iddia edildi. Sarıoğlu geride bıraktığımız sezonda lig, kupa ve Avrupa'da 43 maça çıktı. Sarı­kırmızılı formayı 2975 dakika terleten 31 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde oynanan Lazio karşılaşmasında fileleri bir kez havalandırdı.