T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Rusya'dan finalist dönmek istiyor

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rusya'nın Dinamo Kazan takımına konuk olacak

01 Nisan 2017 18:23

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın Rusya'nın Dinamo Kazan takımına konuk olacak.

İstanbul'daki ilk maçı 3-0 kazanarak önemli bir avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip, Rusya'dan final biletini alarak dönmenin hesaplarını yapıyor.

Galatasaray, yarınki maçı kazanması veya 3-2 kaybetmesi durumunda adını finale yazdıracak. Müsabakayı 3-0 veya 3-1 kaybetmesi durumunda ise finale çıkacak takım altın sette belirlenecek.

Kazan kentindeki Saint Petersburg Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

ETİKETLER

Galatasarayvoleybol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24