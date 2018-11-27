Galatasaray Rusya'da umudunu korumak istiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında yarın, deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek.

RZD Arena'da 20.55'te başlayacak müsabakayı, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Grupta oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybeden Rusya temsilcisi ise son sırada bulunuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 3-0 kazanmıştı.

İddiasını sürdürmesi için galibiyet şart

Galatasaray'ın gruptan çıkma iddiasını sürdürmesi için Lokomotiv Moskova maçından galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Porto'nun 10 puanla birinci, Schalke 04'ün ise 8 puanla ikinci sırada yer aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarın kayıp yaşaması durumunda Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkma şansını yitirecek.

Öte yandan sarı-kırmızılı takım, rakibi karşısında elde edeceği galibiyet ya da beraberlikte, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmayı garantileyecek.

Sakatlar

Galatasaray'da sakatlıkları olan 3 futbolcu, Lokomotiv Moskova maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda ve Sinan Gümüş ile ameliyat edilen Emre Akbaba, müsabakanın kadrosunda yer alamayacak.

Galatasaray "Devler Ligi"nde deplasman galibiyetine hasret

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 5. haftasında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibine konuk olacak Galatasaray, bu kulvarda uzun süredir deplasmanda maç kazanamıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde rakip sahalarda oynadığı son 13 müsabakada galibiyet elde edemedi.

"Devler Ligi"ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımı karşısında 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 13 dış saha maçında 2 beraberlik, 11 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8 gol kaydederken, kalesinde 31 gole engel olamadı.

Deplasmanda sadece 5 maç kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda şu ana kadar oynadığı maçlarda sadece 5 kez galip geldi.

Sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda rakip sahalarda çıktığı 54 karşılaşmanın 5'ini kazanırken, 10'unda berabere kaldı, 39'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 111 gol gördü.

Kalesini gole kapatamıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda yaptığı son 25 maçta kalesini gole kapatamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde en son 2002-2003 sezonunda grup aşamasında Lokomotiv Moskova'yı Rusya'da 2-0 yendiği maçta gol yemeyen sarı-kırmızılı takım, sonraki 25 deplasman müsabakasında rakiplerinin skor bulmasını önleyemedi.

Galatasaray, bu 25 karşılaşmada 56 gol yerken, rakip fileleri 23 kez havalandırdı.