Galatasaray Ronaldinho'yu kiraliyor...

T24 - Kariyerinin sonuna yaklaşan Brezilyalı yıldızı ‘soru işareti’ olarak bakan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Sezon sonuna kadar kiralık gelsin. Memnun kalırsak bonservisini de alırız” dedi. Bunun üzerine yeniden temasa başlandı.



Galatasaray’da Ronaldinho gündemin üst sıralarına tırmanıyor. Fatih Terim’in, Karabük maçı sonrası, “Yönetim bana Ronaldinho konusu sordu. Düşünmek için 24 saat süre istedim. Ancak istemediğim yönünde haberler çıktı” dediği sambacı için yeni bir model ortaya atıldı. Milliyet'in haberine göre; Terim’in ‘soru işareti’ olarak gördüğü 33 yaşındaki oyuncu için kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hoca, yönetimle yaptığı görüşmede, “Ronaldinho’yu sezon sonuna dek kiralayalım. Memnun kalırsak bonservisini alırız” diye konuştu. Dün gece TRT’nin canlı yayınına çıkan yönetici Abdürrahim Albayrak da, bu sözleri doğruladı. Öte yandan Ronaldinho’nun 5 aydır para alamadığı için Flamengo yönetimine rest çekti ve “25 Ocak’a kadar paramı ödeyin, yoksa giderim” dediği belirtildi.

Shaqiri'de sıkı pazarlık



Fatih Terim’in transferini istediği Basel’in yıldızı Shaqiri konusunda da pazarlık kızışıyor. 14 milyon Euro’dan kapıyı açan Basel’e ilk etapta 8 milyon Euro teklif eden, ardından bu rakamı 10 milyona çeken yönetim, bu transferi birkaç gün içinde bitirmek niyetinde... “Hocamız kimi isterse alırız” diyen başkan Ünal Aysal’ın Shaqiri’nin transferi için futbol komitesine, “Bu işi bitirin” dediği ifade edildi. Yönetici Abdürrahim Albayrak da, “Kaliteli ve genç bir oyuncu. Kaç paraya alırsak alalım 1-2 sene sonra 2 katına satabiliriz. En büyük şanssızlığımız Basel’in Şampiyonlar Ligi’ne devam etmesi ve maddi sıkıntılarının olmaması” dedi. Öte yandan Anderlecht’in, Matias Suarez ve Guillaume Gillet için gelen teklifi “İkisini de satmıyoruz” diyerek geri çevirdiği öğrenildi.