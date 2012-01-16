T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Ronaldinho'yu kiraliyor...

Fatih Terim, “Sezon sonuna kadar kiralık gelsin. Memnun kalırsak bonservisini de alırız” dedi. Bunun üzerine yeniden temasa başlandı.

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Kariyerinin sonuna yaklaşan Brezilyalı yıldızı ‘soru işareti’ olarak bakan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “Sezon sonuna kadar kiralık gelsin. Memnun kalırsak bonservisini de alırız” dedi. Bunun üzerine yeniden temasa başlandı.


Galatasaray’da Ronaldinho gündemin üst sıralarına tırmanıyor. Fatih Terim’in, Karabük maçı sonrası, “Yönetim bana Ronaldinho konusu sordu. Düşünmek için 24 saat süre istedim. Ancak istemediğim yönünde haberler çıktı” dediği sambacı için yeni bir model ortaya atıldı. Milliyet'in haberine göre; Terim’in ‘soru işareti’ olarak gördüğü 33 yaşındaki oyuncu için kiralama formülünü düşündüğü öğrenildi. Tecrübeli hoca, yönetimle yaptığı görüşmede, “Ronaldinho’yu sezon sonuna dek kiralayalım. Memnun kalırsak bonservisini alırız” diye konuştu. Dün gece TRT’nin canlı yayınına çıkan yönetici Abdürrahim Albayrak da, bu sözleri doğruladı. Öte yandan Ronaldinho’nun 5 aydır para alamadığı için Flamengo yönetimine rest çekti ve “25 Ocak’a kadar paramı ödeyin, yoksa giderim” dediği belirtildi.



Shaqiri'de sıkı pazarlık


Fatih Terim’in transferini istediği Basel’in yıldızı Shaqiri konusunda da pazarlık kızışıyor. 14 milyon Euro’dan kapıyı açan Basel’e ilk etapta 8 milyon Euro teklif eden, ardından bu rakamı 10 milyona çeken yönetim, bu transferi birkaç gün içinde bitirmek niyetinde... “Hocamız kimi isterse alırız” diyen başkan Ünal Aysal’ın Shaqiri’nin transferi için futbol komitesine, “Bu işi bitirin” dediği ifade edildi. Yönetici Abdürrahim Albayrak da, “Kaliteli ve genç bir oyuncu. Kaç paraya alırsak alalım 1-2 sene sonra 2 katına satabiliriz. En büyük şanssızlığımız Basel’in Şampiyonlar Ligi’ne devam etmesi ve maddi sıkıntılarının olmaması” dedi. Öte yandan Anderlecht’in, Matias Suarez ve Guillaume Gillet için gelen teklifi “İkisini de satmıyoruz” diyerek geri çevirdiği öğrenildi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24