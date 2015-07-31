T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray Rodriguez transferini borsaya bildirdi

'Oyuncunun eski kulübüne bonservis ücreti ödenmeyecek'

31 Temmuz 2015 22:19

Galatasaray, Real Madrid'in İspanyol futbolcucu Jose Rodriguez ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Jose Rodriguez Martinez ve kulübü Real Madrid CF ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, oyuncunun eski kulübüne bonservis ücreti ödenmeyecek, ilk 11 de oynadığı her 30 resmi müsabaka için eski kulübüne en fazla 4 sefere mahsus olmak üzere 250.000 EUR ödenecektir. Ayrıca, eski  kulübünün oyuncuyu 2017-2018 futbol sezonunun sonunda  10.000.000 EUR karşılığında geri alma opsiyonu bulunmaktadır ve oyuncu 30 Haziran 2018 tarihine kadar başka bir kulübe transfer edilirse Galatasaray ilgili transfer bedelinin %30'unu  oyuncunun eski kulübüne ödeyecektir. Oyuncunun kendisiyle ise 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2015-2016 sezonu için  : 800.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti,


2016-2017 sezonu için  : 800.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti,


2017-2018 sezonu için  : 850.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti,


2018-2019 sezonu için  : 850.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti

ETİKETLER

Jose Rodriguezgalatasarayborsacimbomhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24