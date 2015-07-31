Galatasaray Rodriguez transferini borsaya bildirdi

Galatasaray, Real Madrid'in İspanyol futbolcucu Jose Rodriguez ile 4 yıllık anlaşma sağlandığını borsaya bildirdi.

Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Jose Rodriguez Martinez ve kulübü Real Madrid CF ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, oyuncunun eski kulübüne bonservis ücreti ödenmeyecek, ilk 11 de oynadığı her 30 resmi müsabaka için eski kulübüne en fazla 4 sefere mahsus olmak üzere 250.000 EUR ödenecektir. Ayrıca, eski kulübünün oyuncuyu 2017-2018 futbol sezonunun sonunda 10.000.000 EUR karşılığında geri alma opsiyonu bulunmaktadır ve oyuncu 30 Haziran 2018 tarihine kadar başka bir kulübe transfer edilirse Galatasaray ilgili transfer bedelinin %30'unu oyuncunun eski kulübüne ödeyecektir. Oyuncunun kendisiyle ise 4 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2015-2016 sezonu için : 800.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti,



2016-2017 sezonu için : 800.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti,



2017-2018 sezonu için : 850.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti,



2018-2019 sezonu için : 850.000 EUR sabit transfer ücreti ve 10.000 EUR maç başı ücreti